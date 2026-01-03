09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 18:12

Новая мошенническая схема: украинцам поступают фейковые SMS от "почты" с фишинговыми ссылками

03 января 2026, 18:12
Фото: Киберполиция
Украинцев предупреждают о массовых SMS-мошенничествах от имени почтовых служб с фишинговыми ссылками

Об этом сообщает Киберполиция, передает RegioNews.

Киберполиция предупреждает украинцев о массовых мошеннических рассылках, поступающих якобы от почтовых операторов. В сообщениях идет речь о необходимости "обновить данные доставки" или подтвердить адрес, но на самом деле ссылка ведет на фишинговые сайты. Цель мошенников – получить персональные и банковские данные пользователей.

Согласно информации киберполиции, схема работает следующим образом: пользователь получает SMS из неизвестного номера о задержке посылки. В сообщении содержится ссылка, где якобы нужно исправить или подтвердить данные. Введенные данные попадают к мошенникам, которые могут использовать их для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу и краже средств.

Правоохранители советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить личные или банковские данные на сторонних сайтах и проверять информацию только через официальные ресурсы почтовых служб или по контактам, указанным на их сайтах. Подозрительные сообщения рекомендуют сразу удалять.

В случае, если пользователь стал жертвой мошенников, киберполиция советует подавать электронное обращение через официальный портал по ссылке здесь.

Ранее сообщалось, в Днепре правоохранители разоблачили масштабный мошеннический колл-центр, где около 100 человек выдавали себя за представителей банков и незаконно списывали средства со счетов граждан.

