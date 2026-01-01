Командир відомого підрозділу, якого нібито вбили росіяни, виявився живим

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Командир «російського добровольчого корпусу» Денис Капустін (відомий як Денис Нікітін або White Rex) – живий

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, спецслужби РФ замовили убивство Дениса Капустіна та виділили на реалізацію злочину 500 тис. доларів США.

Однак українські розвідники провели "комплексну спецоперацію", щоб зберегти його життя, а також встановити коло замовників та виконавців.

Відомо, що українські розвідники отримали гроші, які росіяни виділили на вбивство Капустіна.

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов особисто привітав командира РДК "із поверненням до життя".

Раніше ми повідомляли про те, що у Запорізькій області нібито загинув командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис WhiteRex Капустін (Нікітін). Як зазначили у підрозділі, всі деталі будуть оголошені пізніше.