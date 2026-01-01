13:19  01 січня
На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
12:24  01 січня
У Харкові пролунали потужні вибухи
10:07  01 січня
Як вимикатимуть світло у перший день 2026 року
01 січня 2026, 15:42

Командир відомого підрозділу, якого нібито вбили росіяни, виявився живим

01 січня 2026, 15:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Командир «російського добровольчого корпусу» Денис Капустін (відомий як Денис Нікітін або White Rex) – живий

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, спецслужби РФ замовили убивство Дениса Капустіна та виділили на реалізацію злочину 500 тис. доларів США.

Однак українські розвідники провели "комплексну спецоперацію", щоб зберегти його життя, а також встановити коло замовників та виконавців.

Відомо, що українські розвідники отримали гроші, які росіяни виділили на вбивство Капустіна.

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов особисто привітав командира РДК "із поверненням до життя".

Раніше ми повідомляли про те, що у Запорізькій області нібито загинув командир "Російського добровольчого корпусу" (РДК) Денис WhiteRex Капустін (Нікітін). Як зазначили у підрозділі, всі деталі будуть оголошені пізніше.

спецоперація Денис WhiteRex Капустін ГУР війна Україна
У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
01 січня 2026, 15:15
Стало відомо, скільки окупантів українські військові знешкодили у 2025 році
01 січня 2026, 07:49
У 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів
31 грудня 2025, 11:34
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Суд призначив заставу народним депутатам, яких підозрюють у "торгівлі голосами"
01 січня 2026, 17:15
На Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч
01 січня 2026, 16:29
У 2025 році українські рятувальники майже 500 тис. разів виїжджали на місця обстрілів
01 січня 2026, 15:15
У мережі показали погоню українського літака за російським БпЛА
01 січня 2026, 14:27
Останні три роки ми втрачаємо більше територій, аніж відвойовуємо
01 січня 2026, 14:07
На Прикарпатті стовпчики термометрів опустилися до -18 градусів
01 січня 2026, 13:19
Уночі росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України: тисячі людей без світла
01 січня 2026, 12:43
У Харкові пролунали потужні вибухи
01 січня 2026, 12:24
Кожен четвертий українець вважає, що 2026 рік буде гіршим, ніж 2025-й
01 січня 2026, 11:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
