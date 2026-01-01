иллюстративное фото: из открытых источников

Командир «российского добровольческого корпуса» Денис Капустин (известный как Денис Никитин или White Rex) – жив

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Специалисты РФ заказали убийство Дениса Капустина и выделили на реализацию преступления 500 тыс. долларов США.

Однако украинские разведчики провели "комплексную спецоперацию", чтобы сохранить его жизнь, а также установить круг заказчиков и исполнителей.

Известно, что украинские разведчики получили деньги, которые россияне выделили на убийство Капустина.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов лично приветствовал командира РДК "с возвращением к жизни".

Ранее мы сообщали о том, что в Запорожской области якобы погиб командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис WhiteRex Капустин (Никитин). Как отметили в подразделе, все детали будут объявлены позже.