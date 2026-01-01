13:19  01 января
01 января 2026, 15:42

Командир известного подразделения, якобы убитый русскими, оказался жив

01 января 2026, 15:42
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Командир «российского добровольческого корпуса» Денис Капустин (известный как Денис Никитин или White Rex) – жив

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Специалисты РФ заказали убийство Дениса Капустина и выделили на реализацию преступления 500 тыс. долларов США.

Однако украинские разведчики провели "комплексную спецоперацию", чтобы сохранить его жизнь, а также установить круг заказчиков и исполнителей.

Известно, что украинские разведчики получили деньги, которые россияне выделили на убийство Капустина.

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов лично приветствовал командира РДК "с возвращением к жизни".

Ранее мы сообщали о том, что в Запорожской области якобы погиб командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис WhiteRex Капустин (Никитин). Как отметили в подразделе, все детали будут объявлены позже.

спецоперация Денис WhiteRex Капустин ГУР война Украина
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
