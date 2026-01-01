РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине более 200 беспилотников: сколько сбили украинские военные
В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину 205 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 31 декабря до утра 1 января россияне атаковали Украину 205 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками из разных направлений.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как сообщалось, в 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и более 100 тыс. дронов.
07 августа 2025
