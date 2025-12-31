С завтрашнего дня в Украине будут платить 50 000 гривен при рождении ребенка

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине с 1 января 2026 вводится новая помощь: единовременная выплата 50 000 гривен при рождении ребенка по новому закону №13532, который подписал Президент Владимир Зеленский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно законодательству, право на пособие при рождении ребенка имеет один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает, и который подал соответствующее заявление.

Помощь назначается на основании заявления, к которому прилагаются копии свидетельства о рождении ребенка или решение об установлении опеки.

Если родились двое и более детей, помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины поддержала закон о повышении социальных выплат для семей с детьми. Впоследствии документы подписал Владимир Зеленский.