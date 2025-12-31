15:09  31 декабря
С завтрашнего дня в Украине будут платить 50 000 гривен при рождении ребенка
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине с 1 января 2026 вводится новая помощь: единовременная выплата 50 000 гривен при рождении ребенка по новому закону №13532, который подписал Президент Владимир Зеленский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно законодательству, право на пособие при рождении ребенка имеет один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает, и который подал соответствующее заявление.

Помощь назначается на основании заявления, к которому прилагаются копии свидетельства о рождении ребенка или решение об установлении опеки.

Если родились двое и более детей, помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины поддержала закон о повышении социальных выплат для семей с детьми. Впоследствии документы подписал Владимир Зеленский.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
