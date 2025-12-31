Трендова палітра: які відтінки ламінованих плит переважатимуть в інтер'єрах наступного сезону

Прес-реліз

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колірна гама меблів формує загальний настрій будинку, і в наступному сезоні дизайнери роблять ставку на природність та «складні» природні півтони

Епоха стерильно-білих глянсових кухонь поступилася місцем глибоким матовим фактурам, які виглядають благородніше і створюють відчуття захищеності. Палітра стає м'якшою, уникаючи відкритих квітів у бік димчастих, пудрових і землістих відтінків.

Природний монохром та м'які контрасти

Лідером сезону виступають відтінки шавлії, пісочний нюд і теракота. Ці кольори ідеально поєднуються з дерев'яними текстурами, створюючи спокійний, але не нудний інтер'єр. У сучасних проектах все частіше використовується ламіноване ДСП в Харкові , що імітує не тільки колір, а й структуру каменю або бетону в теплих бежевих тонах. Такий підхід дозволяє уникнути холодності індустріального стилю, роблячи простір житловим та затишним.

При виборі плити для майбутнього проекту варто звернути увагу на такі трендові напрямки:

"пильна троянда" та кашемір – теплі пастельні тони, які є відмінною базою;

темний графіт та "індиго" – замінюють чорний, створюючи глибину без зайвої похмурості;

зелений евкаліпт – вносить свіжість та гармонує з кімнатними рослинами;

слонова кістка та кремовий – м'яка альтернатива чистому білому кольору.

Ці відтінки дозволяють меблям не домінувати в кімнаті, а делікатно доповнювати архітектуру приміщення. Важливо підбирати декор так, щоб він не конфліктував із освітленням – матові поверхні приглушених тонів чудово справляються з відблисками, зберігаючи чистоту кольору у будь-який час доби.

Тактильність та нові стандарти якості

Колір сьогодні нерозривно пов'язаний із текстурою. Трендова плита – це не просто рівне забарвлення, а глибоке тиснення, яке приємне на дотик. Знайти актуальні колекції з інноваційними покриттями можна в онлайн-каталозі: https://viyar.ua/kh/catalog/laminirovannoe_dsp/ . Нові технології ламінації дозволяють створювати поверхні, на яких практично не видно відбитки пальців, що робить темні та насичені кольори більш практичними у побуті.

Щоб палітра виглядала цілісно, дизайнери рекомендують використовувати матову кромку у тон плити. Це створює ефект пофарбованого фасаду, приховуючи шви та роблячи торці меблів візуально герметичними. Поєднання двох-трьох споріднених відтінків в одному гарнітурі – наприклад, бежевого, пісочного та дуба – сьогодні вважається ознакою високого стилю, дозволяючи створювати багатошарові та живі інтер'єри.

Довговічність естетичних рішень

Вибираючи модні відтінки, важливо пам'ятати про їхню актуальність через кілька років. Природна гама – це довгострокова інвестиція, оскільки вона не викликає візуальної втоми. М'які кольори ЛДСП легко оновлювати за допомогою текстилю та аксесуарів, не змінюючи основного каркасу меблів.