15:09  31 грудня
Відзавтра в Україні платитимуть 50 000 гривень при народженні дитини
12:35  31 грудня
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
31 грудня 2025, 14:22
Прес-реліз

Трендова палітра: які відтінки ламінованих плит переважатимуть в інтер'єрах наступного сезону

31 грудня 2025, 14:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Колірна гама меблів формує загальний настрій будинку, і в наступному сезоні дизайнери роблять ставку на природність та «складні» природні півтони

Епоха стерильно-білих глянсових кухонь поступилася місцем глибоким матовим фактурам, які виглядають благородніше і створюють відчуття захищеності. Палітра стає м'якшою, уникаючи відкритих квітів у бік димчастих, пудрових і землістих відтінків.

Природний монохром та м'які контрасти

Лідером сезону виступають відтінки шавлії, пісочний нюд і теракота. Ці кольори ідеально поєднуються з дерев'яними текстурами, створюючи спокійний, але не нудний інтер'єр. У сучасних проектах все частіше використовується ламіноване ДСП в Харкові, що імітує не тільки колір, а й структуру каменю або бетону в теплих бежевих тонах. Такий підхід дозволяє уникнути холодності індустріального стилю, роблячи простір житловим та затишним.

При виборі плити для майбутнього проекту варто звернути увагу на такі трендові напрямки:

  • "пильна троянда" та кашемір – теплі пастельні тони, які є відмінною базою;
  • темний графіт та "індиго" – замінюють чорний, створюючи глибину без зайвої похмурості;
  • зелений евкаліпт – вносить свіжість та гармонує з кімнатними рослинами;
  • слонова кістка та кремовий – м'яка альтернатива чистому білому кольору.

Ці відтінки дозволяють меблям не домінувати в кімнаті, а делікатно доповнювати архітектуру приміщення. Важливо підбирати декор так, щоб він не конфліктував із освітленням – матові поверхні приглушених тонів чудово справляються з відблисками, зберігаючи чистоту кольору у будь-який час доби.

Тактильність та нові стандарти якості

Колір сьогодні нерозривно пов'язаний із текстурою. Трендова плита – це не просто рівне забарвлення, а глибоке тиснення, яке приємне на дотик. Знайти актуальні колекції з інноваційними покриттями можна в онлайн-каталозі: https://viyar.ua/kh/catalog/laminirovannoe_dsp/. Нові технології ламінації дозволяють створювати поверхні, на яких практично не видно відбитки пальців, що робить темні та насичені кольори більш практичними у побуті.

Щоб палітра виглядала цілісно, дизайнери рекомендують використовувати матову кромку у тон плити. Це створює ефект пофарбованого фасаду, приховуючи шви та роблячи торці меблів візуально герметичними. Поєднання двох-трьох споріднених відтінків в одному гарнітурі – наприклад, бежевого, пісочного та дуба – сьогодні вважається ознакою високого стилю, дозволяючи створювати багатошарові та живі інтер'єри.

Довговічність естетичних рішень

Вибираючи модні відтінки, важливо пам'ятати про їхню актуальність через кілька років. Природна гама – це довгострокова інвестиція, оскільки вона не викликає візуальної втоми. М'які кольори ЛДСП легко оновлювати за допомогою текстилю та аксесуарів, не змінюючи основного каркасу меблів.

ремонт дизайн інтер'єр ламінат
Як вибрати ідеальну шафу для вашого інтер'єру
23 грудня 2025, 13:59
У Києві витратять мільярд на ремонт шляхопроводу
02 листопада 2025, 14:21
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Стало відомо, якою буде погода в Україні 1 січня
31 грудня 2025, 17:29
Росіяни атакували промислову інфраструктуру в Запоріжжі
31 грудня 2025, 16:47
Війна в Україні триватиме мінімум до 2027 року, – The Economist
31 грудня 2025, 16:29
31 грудня 2025, 15:09
Єрмак заблокував Свириденко у месенджерах: названа причина
31 грудня 2025, 14:09
Є знеструмлення у регіонах: у Міненерго розповіли про наслідки російської атаки у ніч на 31 грудня
31 грудня 2025, 13:07
31 грудня 2025, 12:35
Зеленський під ялинку планує призначити нового голову Офісу президента
31 грудня 2025, 11:59
У 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів
31 грудня 2025, 11:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
