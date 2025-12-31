15:09  31 декабря
С завтрашнего дня в Украине будут платить 50 000 гривен при рождении ребенка
12:35  31 декабря
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
09:49  31 декабря
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
31 декабря 2025, 14:22
Трендовая палитра: какие оттенки ламинированных плит будут править в интерьерах следующего сезона

31 декабря 2025, 14:22
иллюстративное фото: из открытых источников
Цветовая гамма мебели формирует общее настроение дома, и в следующем сезоне дизайнеры делают ставку на естественность и «сложные» природные полутона

Эпоха стерильно-белых глянцевых кухонь уступила место глубоким матовым фактурам, которые выглядят более благородно и создают ощущение защищенности. Палитра становится мягче, уходя от открытых цветов в сторону дымчатых, пудровых и землистых оттенков.

Природный монохром и мягкие контрасты

Лидером сезона выступают оттенки шалфея, песочный нюд и терракота. Эти цвета идеально сочетаются с древесными текстурами, создавая спокойный, но не скучный интерьер. В современных проектах все чаще используется ламинированное ДСП в Харькове, имитирующее не только цвет, но и структуру камня или бетона в теплых бежевых тонах. Такой подход позволяет избежать холодности индустриального стиля, делая пространство жилым и уютным.

При выборе плиты для будущего проекта стоит обратить внимание на следующие трендовые направления:

  • "пыльная роза" и кашемир – теплые пастельные тона, которые служат отличной базой;
  • темный графит и "индиго" – заменяют черный, создавая глубину без лишней мрачности;
  • зеленый эвкалипт – вносит свежесть и гармонирует с комнатными растениями;
  • слоновая кость и кремовый – мягкая альтернатива чистому белому цвету.

Эти оттенки позволяют мебели не доминировать в комнате, а деликатно дополнять архитектуру помещения. Важно подбирать декор так, чтобы он не конфликтовал с освещением – матовые поверхности приглушенных тонов отлично справляются с бликами, сохраняя чистоту цвета в любое время суток.

Тактильность и новые стандарты качества

Цвет сегодня неразрывно связан с текстурой. Трендовая плита – это не просто ровный окрас, а глубокое тиснение, которое приятно на ощупь. Найти актуальные коллекции с инновационными покрытиями можно в онлайн-каталоге: https://viyar.ua/kh/catalog/laminirovannoe_dsp/. Новые технологии ламинации позволяют создавать поверхности, на которых практически не видны отпечатки пальцев, что делает темные и насыщенные цвета более практичными в быту.

Чтобы палитра смотрелась целостно, дизайнеры рекомендуют использовать матовую кромку в тон плиты. Это создает эффект окрашенного фасада, скрывая швы и делая торцы мебели визуально герметичными. Сочетание двух-трех родственных оттенков в одном гарнитуре – например, бежевого, песочного и дуба – сегодня считается признаком высокого стиля, позволяя создавать многослойные и живые интерьеры.

Долговечность эстетических решений

Выбирая модные оттенки, важно помнить об их актуальности через несколько лет. Природная гамма – это долгосрочная инвестиция, так как она не вызывает визуальной усталости. Мягкие цвета ЛДСП легко обновлять с помощью текстиля и аксессуаров, не меняя основной каркас мебели.

30 декабря 2025
07 августа 2025
