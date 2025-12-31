Что гуглили украинцы до войны и как изменились запросы

иллюстративное фото: из открытых источников

Поисковые интересы наших соотечественников в Google менялись вместе с общественными тенденциями, политическими событиями и важными событиями в мире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на исследование "Слово и Дело".

До 2020 года в запросах преобладал развлекательный контент: социальные сети, часть из которых в настоящее время заблокирована в Украине, сериалы (в том числе и российского производства), спортивные события, "Евровидение", а также телешоу "Холостяк".

В 2020 году самой популярной темой в поиске стал ковид. После начала полномасштабного вторжения РФ приоритеты украинцев изменились – люди все чаще искали информацию о воздушных тревогах, новостях с фронта и графиках отключений электроэнергии.

Впрочем, несмотря на войну, интерес к украинскому развлекательному контенту и спорту сохранился.

Детальнее об эволюции поисковых запросов украинцев в Google на протяжении 2011-2025 годов – в инфографике.

