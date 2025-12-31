12:35  31 декабря
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
09:49  31 декабря
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2025, 10:40

Что гуглили украинцы до войны и как изменились запросы

31 декабря 2025, 10:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Поисковые интересы наших соотечественников в Google менялись вместе с общественными тенденциями, политическими событиями и важными событиями в мире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на исследование "Слово и Дело".

До 2020 года в запросах преобладал развлекательный контент: социальные сети, часть из которых в настоящее время заблокирована в Украине, сериалы (в том числе и российского производства), спортивные события, "Евровидение", а также телешоу "Холостяк".

В 2020 году самой популярной темой в поиске стал ковид. После начала полномасштабного вторжения РФ приоритеты украинцев изменились – люди все чаще искали информацию о воздушных тревогах, новостях с фронта и графиках отключений электроэнергии.

Впрочем, несмотря на войну, интерес к украинскому развлекательному контенту и спорту сохранился.

Детальнее об эволюции поисковых запросов украинцев в Google на протяжении 2011-2025 годов – в инфографике.

фото: Слово и Дело

Как сообщалось, украинский боксер Александр Усик возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине. Он стал лидером категории "Персона".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
google Украина общество исследование интернет
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
31 декабря 2025, 09:49
ГПСУ рассказала, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу
30 декабря 2025, 12:35
Стало известно, сколько украинцев доверяют ТЦК
29 декабря 2025, 13:43
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Есть обесточивание в регионах: в Минэнерго рассказали о последствиях российской атаки в ночь на 31 декабря
31 декабря 2025, 13:07
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
31 декабря 2025, 12:35
Зеленский под елку планирует назначить нового главу Офиса президента
31 декабря 2025, 11:59
В 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и более 100 тыс. дронов
31 декабря 2025, 11:34
Правоохранители завершили расследование по Чернышеву по делу о коррупции в Минрегионе, – СМИ
31 декабря 2025, 11:10
"Чайковский" в названии Национальной музыкальной академии был не знаком уважения к композитору, а признаком колониального прошлого Украины.
31 декабря 2025, 10:07
Падение рынка подсолнечника в Украине: что происходит с ценами
31 декабря 2025, 10:00
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
31 декабря 2025, 09:49
Сколько будет стоить мясо в Украине в 2026 году: эксперты поделились прогнозом
31 декабря 2025, 09:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »