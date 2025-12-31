09:49  31 декабря
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2025, 08:42

Россияне ночью запустили по Украине более 120 беспилотников: сколько удалось сбить

31 декабря 2025, 08:42
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 31 декабря армия России атаковала Украину, применив 127 ударных дронов. Нашим военным удалось сбить большинство вражеских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 30 декабря до утра 31 декабря РФ атаковала 127 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по разным направлениям. Около 80 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа. Соблюдайте правила безопасности!", – отметили военные.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США готовы разместить свои войска в Украине. Это может быть одним из условий предоставления гарантий безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ПВО атака РФ война Украина
В Подмосковье более 600 тысяч абонентов остались без света из-за блэкаута
30 декабря 2025, 20:18
Потери РФ по состоянию на 30 декабря 2025 года: Генштаб обновил данные
30 декабря 2025, 07:15
РФ теряет на войне в 6 раз больше военных, чем Украина
29 декабря 2025, 23:13
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Падение рынка подсолнечника в Украине: что происходит с ценами
31 декабря 2025, 10:00
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
31 декабря 2025, 09:49
Сколько будет стоить мясо в Украине в 2026 году: эксперты поделились прогнозом
31 декабря 2025, 09:30
В Генштабе ВСУ назвали потери россиян по состоянию на конец 2025 года
31 декабря 2025, 09:19
Трамп и дальше готов ставить себя на место Путина, а Украину – рядом с собой
30 декабря 2025, 23:03
В Одесской области мужчина обманул государство и получал деньги на ребенка дважды
30 декабря 2025, 22:55
Уроженец Донецка вошел в рейтинг самых дорогих вратарей мира
30 декабря 2025, 22:39
Воровали деньги со счетов людей: в Днепре разоблачили мошеннические колл-центры
30 декабря 2025, 22:25
На Днепропетровщине мужчина из ВИЧ изнасиловал малолетнюю девочку
30 декабря 2025, 21:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »