Россияне ночью запустили по Украине более 120 беспилотников: сколько удалось сбить

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 31 декабря армия России атаковала Украину, применив 127 ударных дронов. Нашим военным удалось сбить большинство вражеских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 30 декабря до утра 31 декабря РФ атаковала 127 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по разным направлениям. Около 80 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа. Соблюдайте правила безопасности!", – отметили военные.

