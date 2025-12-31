Россияне ночью запустили по Украине более 120 беспилотников: сколько удалось сбить
В ночь на 31 декабря армия России атаковала Украину, применив 127 ударных дронов. Нашим военным удалось сбить большинство вражеских беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.
С 18:00 30 декабря до утра 31 декабря РФ атаковала 127 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по разным направлениям. Около 80 из них – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
К сожалению, зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 11 локациях.
"Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа. Соблюдайте правила безопасности!", – отметили военные.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США готовы разместить свои войска в Украине. Это может быть одним из условий предоставления гарантий безопасности.