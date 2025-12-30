Втрати РФ станом на 30 грудня 2025: Генштаб оновив дані
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1220 російських загарбників, пʼять танків, 19 артсистем та 120 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 30.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у районі промзони окупованого Мелітополя підірвали "Урал" із російськими загарбниками.
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
У ДТП на Тернопільщині загинули три людини, двоє з них – підлітки
30 грудня 2025, 09:53П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
30 грудня 2025, 09:44Атака на Україну: ППО знешкодила "Іскандер" і 52 російські безпілотники
30 грудня 2025, 09:38На Полтавщині жінка загинула під час пожежі у квартирі
30 грудня 2025, 09:13У Києві чоловік возив на даху автомобіля муляж протипіхотної міни
30 грудня 2025, 09:07Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено частину населених пунктів
30 грудня 2025, 08:55На Київщині викрили мережу з продажу підробної техніки всесвітньо відомих брендів
30 грудня 2025, 08:49Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
30 грудня 2025, 08:38На Київщині засудили чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку
30 грудня 2025, 08:32"Працівник банку" ошукав жінку з Тернопільщини на понад 122 тис. грн
30 грудня 2025, 08:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі блоги »