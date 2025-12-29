Снег и гололед в Украине: где на дорогах ограничили движение

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня 29 декабря большинство областей Украины засыпает снегом. Наибольшие осадки зафиксированы в Житомирской и Черкасской областях – до 30 см, Тернопольской – до 15 см, Львовской, Черновицкой и Черниговской – до 8 см, в Закарпатской и Сумской – до 5 см

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, передает RegioNews.

Особенно сложная ситуация сложилась в Ивано-Франковской области из-за гололедицы, сильного снегопада и ветра, что приводит к образованию снежных переметов на дорогах.

Для ликвидации последствий с 06:00 29 декабря введен запрет на движение всех транспортных средств на участке дороги государственного значения Р-24 Татаров - Каменец-Подольский (164-170 км). О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Также усложнение движения наблюдается в Винницкой области на дороге Т-02-3 Турбов – Погребище – Сквира (км 0–43).

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения привлечены 1361 единица техники и 1649 работников дорожных организаций.

На отдельных горных участках дорожные организации производят обработку покрытия противогололедными материалами.

Водителей призывают быть осторожными, учитывать погодные условия и соблюдать правила дорожного движения.

Информацию о состоянии проезда по автомобильным дорогам государственного значения можно получить по телефону: +38 067 400 60 80.

Напомним, непогода привела к массовым отключениям электроэнергии в регионах Украины. В частности, в Тернопольской, Ровенской областях и Прикарпатье.