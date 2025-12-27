Співробітники держохорони заважають працювати детективам НАБУ в Раді

фото: НАБУ

Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам Національному антикорупційному бюро під час здійснення слідчих дій у парламенті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.

Як зазначається, що доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.

У відомстві наголосили, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Деталі обіцяють опублікувати згодом.