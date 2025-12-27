Співробітники держохорони заважають працювати детективам НАБУ в Раді
Співробітники Управління державної охорони чинять спротив працівникам Національному антикорупційному бюро під час здійснення слідчих дій у парламенті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.
Як зазначається, що доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві.
У відомстві наголосили, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону.
Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Деталі обіцяють опублікувати згодом.
НАБУ розслідує фінансові махінації Ігоря Коломойського в "Укрнафті" на 13,8 млрд грнВсі новини »
26 грудня 2025, 19:25Міндіч зробив заяву про плівки НАБУ та Зеленського
26 грудня 2025, 15:33Журналісти знайшли бізнес та нерухомість фігурантів справи "Мідас" за кордоном
22 грудня 2025, 16:04
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Росіяни намагаються витіснити українських військових із Купʼянська
27 грудня 2025, 13:53Зеленський вилетів до США на переговори із Трампом
27 грудня 2025, 13:35В Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати
27 грудня 2025, 12:46У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджена будівля одного із міністерств
27 грудня 2025, 12:41На Одещині в ТЦК помер чоловік
27 грудня 2025, 12:16Російська імперія продовжує існування у вигляді нинішньої РФ, але імперії не вічні
27 грудня 2025, 12:02Сьогодні почнуть виплачувати Національний кешбек за 2 місяці
27 грудня 2025, 11:49Росія випустила по Україні 500 дронів і близько 40 ракет, включаючи "Кинджали"
27 грудня 2025, 11:34Журналісти дізналися, що Зеленський хоче обговорити на зустрічі з Трампом
27 грудня 2025, 11:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі блоги »