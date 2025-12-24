19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 20:57

Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк поділився святковими кадрами з батьківського дому

24 грудня 2025, 20:57
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram/Тарас Цимбалюк
Читайте также
на русском языке

Актор Тарас Цимбалюк провів Різдво у рідному Корсунь-Шевченківському, насолоджуючись родинним теплом та традиційними святами

Про це актор повідомив на власній сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Актор Тарас Цимбалюк провів Різдво у рідному Корсунь-Шевченківському, відвідавши батьківський дім та насолоджуючись святковою атмосферою. Він поділився кадрами підготовки до свят та особистими сімейними традиціями.

Цимбалюк разом із батьками прикрашав ялинку, використовуючи вінтажні іграшки, які передавалися в родині з покоління в покоління. Актор зазначив, що для нього це особливий ритуал, який повертає у дитячі спогади та дарує відчуття домашнього тепла.

Тарас Цимбалюк прикрашав ялинку разом із батьками

Під час святкування родина також готувала традиційну кутю. Мати актора розповіла, що у страві обов’язково багато пшениці, маку, родзинок та горіхів, а страва повинна бути ситною та смачною. Цимбалюк поділився відео зі святкової кухні та розповів про сімейний рецепт.

Родина готувала традиційну кутю за сімейним рецептом

Візит до Корсунь-Шевченківського став для актора можливістю відійти від міської метушні та провести час із найближчими людьми. Поряд із батьками його супроводжував вірний пес, а святковий настрій доповнювала головна ялинка міста та затишок батьківського дому.

Нагадаємо, раніше актор зізнався, що на групових побаченнях в шоу "Холостяк" йому буває незручно і "напряжно", адже дівчата часто не можуть повністю розкритися, а атмосфера стає напруженою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Різдво ялинка родина Тарас Цимбалюк традиція Холостяк святвечір
Черкащина зазнала ракетної атаки у Святвечір: поліція оприлюднила наслідки
24 грудня 2025, 19:16
Над Україною пролетів Санта Клаус: маршрут прольоту зафіксував Flightradar24
24 грудня 2025, 19:04
У Святвечір РФ обстріляла цвинтар та Алею Героїв у Черкасах, – ОВА
24 грудня 2025, 18:17
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49
Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
24 грудня 2025, 21:19
Чоловік із Кіровоградщини засуджений до довічного за вбивство та підпал знайомого у власному будинку
24 грудня 2025, 21:11
На Житомирщині Volkswagen влетів у вантажівку: серед постраждалих діти
24 грудня 2025, 20:55
В Україні різко зросли ціни на сало: скільки тепер коштує популярний продукт
24 грудня 2025, 20:30
На Сумщині БпЛА поранив двох підлітків: 20-річного хлопця та 17-річну дівчину доправили в лікарню
24 грудня 2025, 20:30
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
24 грудня 2025, 20:19
Обіцяв дрони на фронт: у Києві аферист "пограбував" волонтера на 30 тисяч доларів
24 грудня 2025, 20:15
На Сумщині 10-річний хлопець отримав травми після вибуху невідомого предмета
24 грудня 2025, 20:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »