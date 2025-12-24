Фото: Instagram/Тарас Цимбалюк

Про це актор повідомив на власній сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Актор Тарас Цимбалюк провів Різдво у рідному Корсунь-Шевченківському, відвідавши батьківський дім та насолоджуючись святковою атмосферою. Він поділився кадрами підготовки до свят та особистими сімейними традиціями.

Цимбалюк разом із батьками прикрашав ялинку, використовуючи вінтажні іграшки, які передавалися в родині з покоління в покоління. Актор зазначив, що для нього це особливий ритуал, який повертає у дитячі спогади та дарує відчуття домашнього тепла.

Тарас Цимбалюк прикрашав ялинку разом із батьками

Під час святкування родина також готувала традиційну кутю. Мати актора розповіла, що у страві обов’язково багато пшениці, маку, родзинок та горіхів, а страва повинна бути ситною та смачною. Цимбалюк поділився відео зі святкової кухні та розповів про сімейний рецепт.

Родина готувала традиційну кутю за сімейним рецептом

Візит до Корсунь-Шевченківського став для актора можливістю відійти від міської метушні та провести час із найближчими людьми. Поряд із батьками його супроводжував вірний пес, а святковий настрій доповнювала головна ялинка міста та затишок батьківського дому.

