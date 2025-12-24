Фото: Instagram/Тарас Цымбалюк

Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Актер Тарас Цимбалюк провел Рождество в родном Корсунь-Шевченковском, посетив родительский дом и наслаждаясь праздничной атмосферой. Он поделился кадрами подготовки к праздникам и личными семейными традициями.

Цымбалюк вместе с родителями украшал елку, используя винтажные игрушки, которые передавались в семье из поколения в поколение. Актер отметил, что для него это особый ритуал, возвращающий в детские воспоминания и дающий ощущение домашнего тепла.

Тарас Цымбалюк украшал елку вместе с родителями

Во время празднования семья готовила традиционную кутью. Мать актера рассказала, что в блюде обязательно много пшеницы, мака, изюма и орехов, а блюдо должно быть сытным и вкусным. Цимбалюк поделился видео с праздничной кухни и рассказал о семейном рецепте.

Семья готовила традиционную кутью по семейному рецепту

Визит в Корсунь-Шевченковский стал для актера возможностью отойти от городской суеты и провести время с самыми близкими людьми. Рядом с родителями его сопровождала верная собака, а праздничное настроение дополняла главная елка города и уют родительского дома.

