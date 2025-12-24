Фото: ДніпроОВА

Російські обстріли охопили кілька громад Нікопольщини та Криворіжжя, пошкоджено будинки, інфраструктуру та постраждала одна людина

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Під обстрілами російських військ опинилися громади Нікопольщини: Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська. Атаку зазнав і районний центр. Для ударів ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.

Пошкоджені приватні будинки

Внаслідок атак постраждав 45-річний чоловік. Йому надають амбулаторне лікування. Вибухова хвиля пошкодила промислове підприємство, ліцей, два кафе, сім приватних та два багатоквартирні будинки, дві господарські споруди, ще одну знищено повністю. Постраждали також газогони, що створює ризики для комунальних мереж.

На Криворіжжі під обстріл потрапила Зеленодольська громада. Російська армія вела артилерійський вогонь, внаслідок чого пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

На місці працюють рятувальні служби

Окрім того, вчора ввечері противник застосував керовану авіабомбу (КАБ) по Синельниківщині, влучивши у Покровську громаду. В результаті одна приватна оселя знищена, десять будинків пошкоджені. Руйнування зазнали також господарська споруда та автомобіль. На місцях працюють усі необхідні служби для ліквідації наслідків обстрілів і забезпечення безпеки мешканців.

