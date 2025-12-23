Українські атомні станції знизили потужність генерації після нічної атаки РФ

фото: espreso.tv

Атомні станції України знизили потужність генерації після нічного удару росіян. Повернення до номінальних значень можливе лише після відновлювальних робіт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на брифінг в.о. міністра енергетики України Артема Некрасова.

За його словами, внаслідок масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації.

Некрасов зазначив, що збільшення генерації атомних електростанцій до номінальних значень буде відбуватись поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі.

Нагадаємо, у ніч на 23 грудня армія РФ застосувала проти України понад 600 безпілотників і десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.