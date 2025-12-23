Україна під ударом РФ: у яких областях запровадили аварійні відключення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві та низці бластей України вранці 23 грудня запроваджені аварійні відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на компанії ДТЕК, а також обласні енергопостачальні підприємства.

За командою НЕК "Укренерго" екстрені відключення застосували у Києві та Київській області, а також у Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

У ДТЕК зазначили, що аварійні відключення в Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджені за розпорядженням "Укренерго", а про будь-які зміни споживачів інформуватимуть додатково.

У Житомиробленерго повідомили про введення графіків аварійних відключень (ГАВ) з метою збереження стабільності енергосистеми. Аналогічні заходи з 07:37 почали діяти й на Кіровоградщині, де зауважили, що у разі одночасного застосування ГАВ та графіків погодинних відключень час без світла може збільшуватися.

У Полтавській області введено три черги аварійних відключень. На Сумщині застосовані графіки ГАВ для першої, другої та третьої черг, при цьому в обленерго наголосили, що черги аварійних відключень не збігаються з погодинними.

На Чернігівщині діє п’ять черг графіка аварійних відключень, які триватимуть до окремого розпорядження "Укренерго”.

У Черкасиобленерго також підтвердили застосування аварійних відключень через наслідки попередніх атак РФ. Там закликали споживачів до максимально ощадливого використання електроенергії.

Енергетики просять громадян із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, які необхідні для стабілізації роботи енергосистеми України.

Нагадаємо, зранку 23 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. У столиці та в усіх регіонах України оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Рівненщині пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею в ньому вибило вікна. Крім того, знищена дерев'яна господарська будівля, пошкоджені три автомобілі.