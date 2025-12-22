У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
З’явились фото наслідків удару російського «шахеда» по локомотиву поїзда «Харків-Ужгород»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням INSIDER UA.
Біля Коростеня тривають відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб. Відомо, що у результаті враження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням постраждали залізничники.
Низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом.
Як повідомлялось, 22 грудня біля Коростеня на Житомирщині вантажний потяг зійшов із рейок. За даними Укрзалізниці, аварія, ймовірно, сталася внаслідок атаки ворожого безпілотника.
Атака БпЛА на Житомирщині: постраждали 4 працівники УкрзалізниціВсі новини »
22 грудня 2025, 11:30На Житомирщині вантажний потяг зійшов із рейок: є травмовані, потяги затримуються
22 грудня 2025, 07:44Росія запустила по Україні понад 90 БпЛА: скільки збила ППО
21 грудня 2025, 12:24
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Перелік хвороб для непридатності до служби хочуть скоротити: що зміниться
22 грудня 2025, 20:03На трасі Київ–Одеса авто врізалося у відбійник: двоє людей у лікарні
22 грудня 2025, 19:40На Дніпропетровщині троє поранених після обстрілів FPV-дронами та артилерією
22 грудня 2025, 19:16Українці втратять доступ до популярного банку: рахунки закривають через законодавство
22 грудня 2025, 18:48Син не слухався: на Черкащині мати побила малолітню дитину
22 грудня 2025, 18:45Святкові дні під загрозою: Зеленський попередив про масовані удари по Україні
22 грудня 2025, 18:32Нетверезий водій у Рівному збив жінку і її 15-річного сина: подробиці трагедії
22 грудня 2025, 18:21При чесній мобілізації не було б сотні тисяч СЗЧ
22 грудня 2025, 18:17На Полтавщині у вогні загинула людина
22 грудня 2025, 18:10ЄС передав Україні теплоелектростанцію, яка забезпечить світлом мільйон українців
22 грудня 2025, 18:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі блоги »