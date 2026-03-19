Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Пізно ввечері 18 березня ворог атакував Понорницьку громаду трьома безпілотниками типу "Герань". Внаслідок ударів практично знищений Авдіївський ліцей: будівля зазнала сильних руйнувань, також пошкоджені шкільні автобуси.

"Діти там навчалися очно і тільки нещодавно перейшли на змішаний формат – через часті повітряні тривоги. У закладі хороший ремонт і повністю новий харчоблок. Був. Бо цієї ночі по ліцею вдарила росія", – йдеться у повідомленні.

Крім того, вчора окупанти вдруге вдарили по транспортній інфраструктурі в Менській громаді та обстріляли Ніжинський район. Через останню атаку пошкоджена будівля місцевої станції екстреної медичної допомоги.

Загалом за минулу добу на Чернігівщині зафіксували 25 обстрілів та 31 вибух.

Нагадаємо, вночі 19 березня внаслідок атаки російських безпілотників в Одесі постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки. Рятувальники показали наслідки атаки на місто.