На Київщині зі ставка врятували двох людей: постраждалі у лікарні
Вранці 19 березня рятувальники отримали повідомлення про двох чоловіків у ставку між селами Микуличі та Немішаєве Бучанського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Коли підрозділ ДСНС прибув на місце, один із постраждалих уже був у кареті швидкої допомоги. Іншого чоловіка рятувальники дістали з води та передали лікарям.
Обох постраждалих госпіталізували.
Нагадаємо, 17 березня у Києві надзвичайники врятували жінку з дитиною, які дрейфували на крижині за 200 метрів від берега. Врятовані медичної допомоги не потребували.
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Запоріжжі судили військового ТЦК за пособництво в отриманні хабара
19 березня 2026, 14:20Скандал на Дніпропетровщині: депутатка облради образила дітей із генетичними захворюваннями
19 березня 2026, 13:37Виконували наказ ворога: у Києві затримали підпалювачів авто військових
19 березня 2026, 13:11На Тернопільщині в полі знайшли залишки ракети Х-101 із двома бойовими частинами
19 березня 2026, 12:53Селфі біля тіла загиблої 14-річної дівчини: у Дніпровському університеті розпочали розслідування
19 березня 2026, 12:44У горах Румунії знайшли мертвим 28-річного українця
19 березня 2026, 12:36Нервував поруч з поліцією: на Дніпропетровщині чоловіка посеред вулиці "спалили" з наркотиками
19 березня 2026, 12:30Наймасовіший розпис писанок: у Львові встановлять рекорд України
19 березня 2026, 11:57Шпигував у Силах безпілотних систем: СБУ затримала "подвійного" агента РФ та Білорусі
19 березня 2026, 11:50Ґвалтував доньок співмешканки: прокуратура вимагає довічного для жителя Донеччини
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
