Фото: ДСНС

Вранці 19 березня рятувальники отримали повідомлення про двох чоловіків у ставку між селами Микуличі та Немішаєве Бучанського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Коли підрозділ ДСНС прибув на місце, один із постраждалих уже був у кареті швидкої допомоги. Іншого чоловіка рятувальники дістали з води та передали лікарям.

Обох постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, 17 березня у Києві надзвичайники врятували жінку з дитиною, які дрейфували на крижині за 200 метрів від берега. Врятовані медичної допомоги не потребували.