Фото: поліція

Через ДТП в місті Дубляни Львівського району, яка сталась зранку 19 березня, рух транспорту "Київ – Чоп" повністю перекритий

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Об’їзд місця ДТП організований через населені пункти Сороки-Львівські, Муроване та Ямпіль.

Нагадаємо, на трасі зіткнулися дві автівки, одна з яких загорілася та вибухнула. Внаслідок ДТП одна людина загинула, є постраждалі. На місці працюють слідчі, медики та рятувальники.