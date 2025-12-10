Втрати ворога: ЗСУ за добу ліквідували ще понад 1000 окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1010 російських загарбників, один танк, одну бронемашину, 25 артилерійських систем та 107 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, на Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" виявили та знищили ще дві реактивні системи залпового вогню противника Тип-63.
