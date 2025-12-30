На Київщині в будинку вибухнув балон: з-під завалів дістали чоловіка
Подія сталася у понеділок, 29 грудня, близько 17:00 в місті Васильків Обухівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У приватному будинку вибухнув балон. З-під завалів зруйнованого помешкання сусіди дістали 71-річного господаря. Чоловіка з опіками та травмами госпіталізували.
Поліцейські встановили, що чоловік газовим балоном розпалював плиту, внаслідок чого відбувся вибух. Крім власника будинку ніхто не постраждав.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.
Нагадаємо, на Київщині молода пара загинула від чадного газу. Попередньо, трагедія сталася через використання автономного газового обігрівача в квартирі.
