Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Приватний будинок був повністю охоплений вогнем. У ході ліквідації пожежі в одній із кімнат вогнеборці виявили тіло 87-річної жінки без ознак життя.

На місці працювали 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Пожежу ліквідували.

Усі обставини події встановлюють фахівці.

