Ілюстративне фото: pixabay

Після ворожих атак по енергетичній інфраструктурі на ранок зафіксовані відключення електроенергії у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Також через вихід з ладу обладнання, раніше пошкодженого російськими безпілотниками, без світла залишаються абоненти на Одещині.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що 1 грудня графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Громадян закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в ніч на 1 грудня РФ атакувала Україну 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – "шахеди". Сили ППО вночі знешкодили 63 дрони.