Иллюстративное фото: pixabay

После вражеских атак по энергетической инфраструктуре на утро зафиксированы отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности, на Харьковщине, Днепропетровщине и Херсонщине

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Также из-за выхода из строя оборудования, ранее поврежденного российскими беспилотниками, без света остаются абоненты в Одесской области.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение", – говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что 1 декабря графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 во всех регионах Украины.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Граждан призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 1 декабря РФ атаковала Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 55 из них – "шахеды". Силы ПВО ночью обезвредили 63 дрона.