Стало відомо, як вимикатимуть світло 2 листопада
Графіки відключень світла в Україні у неділю, 2 листопада застосовуватимуть в окремих регіонах із 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Графіки погодинних відключень:
• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги
Графіки обмеження потужності:
• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зауважили в "Укренерго".
Нагадаємо, в Україні цього тижня стартував опалювальний сезон. Станом на 1 листопада громади у 18 регіонах розпочали подачу тепла в житлові будинки.
