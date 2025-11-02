Стало відомо, як вимикатимуть світло 2 листопада

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Графіки відключень світла в Україні у неділю, 2 листопада застосовуватимуть в окремих регіонах із 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Графіки погодинних відключень:

• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги

Графіки обмеження потужності:

• з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зауважили в "Укренерго".

Нагадаємо, в Україні цього тижня стартував опалювальний сезон. Станом на 1 листопада громади у 18 регіонах розпочали подачу тепла в житлові будинки.