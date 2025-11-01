У 18 регіонах почали подачу тепла в житлові будинки, – Кулеба

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні цього тижня стартував опалювальний сезон. Станом на 1 листопада громади у 18 регіонах розпочали подачу тепла в житлові будинки

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує RegioNews.

Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60%. Загалом в роботі вже перебувають 10 354 котельні із підготовлених 17 500 тисяч

"Фокусуємось на стабільній роботі підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення, а також забезпечення надійного електроживлення. Щоденно відстежуємо ситуацію в регіонах, координуємо дії з органами місцевого самоврядування, обласними адміністраціями, профільними міністерствами та службами, реагуємо на всі виклики оперативно", – наголосив міністр.

За його словами, особливо у прифронтових регіонах, де ворог щодня безпрецедентно обстрілює енергообʼєкти, аби зірвати опалювальний сезон.

Як зауважив Кулеба, у Кривому Розі заступник міністра Костянтин Ковальчук перевірив стан роботи котелень та готовність теплопідприємств.

"На сьогодні тут вже більше третини житлових будинків підключені до теплоносіїв. По місту замінено понад 100 км теплових мереж. Роботи тривають, до них залучені 60 ремонтних бригад", – додав він.

Міністр зазначив, що органи місцевого самоврядування разом із ОВА мають прискорити монтаж наявного в регіонах енергетичного обладнання, збільшувати резерви пального для роботи генераторів.

Раніше експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що в Україні можуть виникнути проблеми з опаленням. За його словами, основні ризики зберігаються в регіонах, які традиційно мають проблеми з теплопостачанням, зокрема в Кривому Розі, Чернігові та Одесі.