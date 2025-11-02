Стало известно, как будут выключат свет 2 ноября
Графики отключения света в Украине в воскресенье, 2 ноября будут применяться в отдельных регионах с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Графики почасовых отключений:
• с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди
Графики ограничения мощности:
• с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей
"Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили в "Укрэнерго".
Напомним, в Украине на этой неделе стартовал отопительный сезон . На 1 ноября общины в 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома.
Стало известно, сколько украинских потребителей уже подключено к теплоснабжениюВсе новости »
31 октября 2025, 16:44В следующем году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию
31 октября 2025, 15:40Все регионы Украины снова под графиком отключений света – Укрэнерго
30 октября 2025, 15:18
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На Днепропетровщине до четырех выросло количество погибших в результате российской атаки 1 ноября
02 ноября 2025, 11:42Укрзализныця проложит евроколею во Львов
02 ноября 2025, 11:10Россияне убили в Донецкой области еще пятерых гражданских
02 ноября 2025, 10:58Россияне повредили железную дорогу на Днепропетровщине
02 ноября 2025, 10:39Неграмотные тактические действия вместо объективной оценки получают кучу хвастаний от блоггеров, а ошибки прикрывают пиаром
02 ноября 2025, 10:25Россияне атаковали Одесщину дронами, есть жертвы
02 ноября 2025, 10:11Ночью россияне снова массированно атаковали территорию Украины беспилотниками и ракетами
02 ноября 2025, 09:35В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе
02 ноября 2025, 08:33Новый порядок оформления отсрочек от мобилизации: более 720 тысяч продлены автоматически
01 ноября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все блоги »