Стало известно, как будут выключат свет 2 ноября

иллюстративное фото: из открытых источников

Графики отключения света в Украине в воскресенье, 2 ноября будут применяться в отдельных регионах с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Графики почасовых отключений:

• с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди

Графики ограничения мощности:

• с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей

"Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили в "Укрэнерго".

Напомним, в Украине на этой неделе стартовал отопительный сезон . На 1 ноября общины в 18 регионах начали подачу тепла в жилые дома.