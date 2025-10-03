ЗСУ ліквідували за добу майже тисячу окупантів і 13 ворожих артсистем
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 970 російських загарбників, один танк, одну бронемашину і 13 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 113 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.10.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше спецпризначенці ГУР знищили у Криму два транспортні літаки Ан-26 та берегові РЛС росіян.
