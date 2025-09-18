Фото з відкритих джерел

В Україні протягом року зріс експорт сирів. Йдеться про близько 42,8 мільйона доларів

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Протягом січня-серпня експорт українських сирів зріс з 25,3%, якщо порівнювати з минулим роком. Це 9,4 тисячі тонн. У грошах це 42,8 мільйона доларів. Зазначається, що це на 32,1% більше за показник минулого року.

Найбільшими покупцями українських сирів за цей час виявились Молдова (34,4%), Казахстан (30,2%), Німеччина (9%).

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).