Росіяни атакують Україну "Шахедами", в низці областей оголошено повітряну тривогу
РФ ввечері 12 вересня запустила по Україні ударні дрони «Шахед»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Як зазначається, перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 19:30.
Наразі ударні БПЛА зафіксовані:
- на півдні Харківської області курсом на Дніпропетровську;
- у Херсонській області курсом на захід.
- у Донецькій області курсом на північ.
Нагадаємо, 7 вересня Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів. Влучання зафіксували у багатьох регіонах.
