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Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків на послугах з сертифікації автомобілів, імпортованих із-за кордону

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Директор одного з органів сертифікації та засновник підприємства отримали про підозру за організацію схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За даними слідства, з 2021 по 2023 рік директор і засновник підприємства, вдаючись до прихованих готівкових розрахунків, організували надання сертифікаційних послуг для імпортованих авто, що підлягали обов’язковій сертифікації.

Офіційно декларувалась лише мала частина доходів, а більша частина коштів залишалась у тіні, завдяки чому компанія уникала сплати податків. Загальна сума податків, які не були сплачені до бюджету, перевищує 62 мільйони гривень.

Під час 25 обшуків вилучено близько 1,5 мільйона доларів, порожні бланки сертифікатів, печатки, кліше ТОВ, електронний реєстр видачі сертифікатів одного з ДП, журнал видачі сертифікатів, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та сервери з реєстрами сертифікацій. Ці матеріали детально відображають масштаб операцій і роль посадовців у забезпеченні роботи схеми.

Вилучені кошти арештовані і передані до АРМА. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили продавця імпортних електроприладів в ухиленні від сплати 7 млн грн податків.