В Одесі викрили виробництво фальсифікованої кави в антисанітарних умовах

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Правоохоронці викрили жителя Одеси, який налагодив нелегальне виробництво кави в антисанітарних умовах. З незаконного обігу вилучили 684 кг продукції на понад 1,5 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Діяльність підпільного цеху з виготовлення кави під виглядом відомих світових брендів в Одесі припинили у липні цього року.

За даними слідства, приватний підприємець облаштував приміщення, де в антисанітарних умовах фасував каву в упаковки з айдентикою світових брендів без дозволів на їх використання.

Фальсифіковану продукцію чоловік розповсюджував в інтернеті, а також у місцевих торгових точках та ринках регіону.

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу про незаконне використання знака для товарів і послуг. Обвинувальний акт стосовно підприємця направлено до суду. Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу.

Нагадаємо, раніше у Києві перекрили контрабандний канал постачання наркотиків. Учасники схеми маскували кокаїн під упаковки з кавою.