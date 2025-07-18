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18 липня 2025, 09:44

Туберкульоз в Україні: понад 900 нових хворих лише за червень

18 липня 2025, 09:44
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У червні в Україні зареєстровано 1306 людей із діагнозом туберкульоз. Серед них: 962 — нові випадки захворювання; 282 — пацієнти з рецидивом; 62 — інші випадки, зокрема відновлення лікування після перерви або невдала терапія

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Серед 1 253 нових випадків туберкульозу у 1 164 пацієнтів була діагностована легенева форма хвороби, тоді як у 89 — позалегенева.

За статтю серед зареєстрованих випадків: 903 чоловіки та 350 жінок

За визначенням МОЗ, новим випадком туберкульозу вважається хворий, який раніше не проходив лікування або лікувався менше місяця.

Новий епізод охоплює не лише нових пацієнтів, а й тих, у кого стався рецидив чи історія попереднього лікування невідома.

Довідка: Туберкульоз — це інфекційне захворювання, спричинене бактерією Mycobacterium tuberculosis, яка найчастіше вражає легені, але може вражати й інші органи та системи організму.

Захворювання передається повітряним шляхом — під час кашлю, чхання, розмови з людиною, яка виділяє мікобактерії туберкульозу.

Нагадаємо, в Україні три лікарні в Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях використовують штучний інтелект для діагностики туберкульозу.

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