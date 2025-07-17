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17 липня 2025, 13:30

В Україну повернули тіла 1000 загиблих

17 липня 2025, 13:30
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фото: Координаційний штаб
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За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань, пов'язаних із військовослужбовцями, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Управління Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС та інших структур сектору безпеки та оборони України.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Нагадаємо, у червні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, узгоджених під час Стамбульських домовленостей. Загальна кількість репатрійованих тіл в межах цих домовленостей складає 6057.

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