фото: Координационный штаб

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба по вопросам, связанным с военнослужащими, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Управления Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести.

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Напомним, в июне состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий, согласованных во время Стамбульских договоренностей. Общее количество репатриированных тел в пределах этих договоренностей составляет 6057.