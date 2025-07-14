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14 июля 2025, 11:05

За неделю украинские пограничники уничтожили около 200 россиян и более 100 единиц вражеской техники

14 июля 2025, 11:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Пограничники отчитались о результатах боевой работы через неделю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В течение недели, с 07 по 13 июля 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 197 захватчиков, 205 ранили, пленили – 5", - говорится в сообщении.

Также пограничники подвели 4 танка, 5 ББА, 1 МТ-ЛБ, 2 БМП, 109 единиц автомобильной и специальной техники врага, 8 маломерных плавсредств. Уничтожили 10 орудий, 6 минометов, 78 средств связи, РЭБ и видеонаблюдение.

Кроме того, бойцы ГПСУ уничтожили 579 укрытий и позиций личного состава оккупантов, 24 склада с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и имуществом.

Напомним, ночью украинское ПВО приземлило более 100 вражеских беспилотников.

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