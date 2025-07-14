За неделю украинские пограничники уничтожили около 200 россиян и более 100 единиц вражеской техники
Пограничники отчитались о результатах боевой работы через неделю
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"В течение недели, с 07 по 13 июля 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 197 захватчиков, 205 ранили, пленили – 5", - говорится в сообщении.
Также пограничники подвели 4 танка, 5 ББА, 1 МТ-ЛБ, 2 БМП, 109 единиц автомобильной и специальной техники врага, 8 маломерных плавсредств. Уничтожили 10 орудий, 6 минометов, 78 средств связи, РЭБ и видеонаблюдение.
Кроме того, бойцы ГПСУ уничтожили 579 укрытий и позиций личного состава оккупантов, 24 склада с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и имуществом.
Напомним, ночью украинское ПВО приземлило более 100 вражеских беспилотников.
Пограничники показали, как ночной бомбер "Баба Яга" уничтожает позиции россиянВсе новости »
14 июля 2025, 05:40Пограничники сожгли дронами технику и укрытия оккупантов в Харьковской области
13 июля 2025, 16:56Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 13 июля
13 июля 2025, 14:05
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб
14 июля 2025, 11:22Россия атаковала Сумщину: трое погибших, среди раненых – 7-летний ребенок
14 июля 2025, 11:11В Киевской области из водоема достали тело неизвестного мужчины
14 июля 2025, 10:55Россия обстреляла Харьковщину: есть раненые, погибший и уничтоженное пшеничное поле
14 июля 2025, 10:48Зеленский предлагает нардепам продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября
14 июля 2025, 10:37В Украине расследовали почти тысячу дел по уклонению от военной службы
14 июля 2025, 10:29Белорусский вертолет сбил российский беспилотник, летевший в Украину
14 июля 2025, 10:21Россияне атаковали Николаев "шахедами": возник масштабный пожар
14 июля 2025, 10:15В Киеве мужчины для знакомой "выбивали" зарплату топором и пистолетом
14 июля 2025, 09:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит