Прикордонники спалили дронами техніку та укриття окупантів на Харківщині
На Харківщині екіпажі БпЛА прикордонників створюють загарбникам "Kill zone". Захисники не дають ворожій піхоті наблизитися до укріплених районів Сил оборони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"На кадрах ураження укриттів, техніки, позицій та складу з боєкомплектом противника — результати роботи одного з підрозділів аеророзвідки ДПСУ", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники знищили техніку, склади й піхоту окупантів.
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