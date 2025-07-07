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Державі продали браковану зброю, яка не могла бути використана на фронті

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Колишній посадовець Міністерства оборони України та двоє екскерівників оборонного підприємства підозрюються у постачанні непридатних протитанкових ракетних установок на потреби Збройних сил. Внаслідок цієї оборудки державі було завдано шкоди на суму понад 90 мільйонів гривень.

Розслідуванням встановлено, що посадовці допустили закупівлю зброї, яка не відповідала технічним вимогам та не могла бути використана за призначенням. Попри відсутність необхідних характеристик, вироби були передані Міністерству оборони. Як з'ясували слідчі, постачання здійснювалося за умови формального контролю якості, що дозволило провести операцію без належної перевірки.

У справі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснює Офіс Генпрокурора. Справу ведуть слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки. Підозрюваним інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України: порушення правил поводження з інформацією про державну таємницю, привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення.

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