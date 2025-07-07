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07 июля 2025, 20:50

Снабжали непригодное оружие: эксчиновники Минобороны и оборонного предприятия нанесли ущерб на 90 млн грн

07 июля 2025, 20:50
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фото: иллюстративное
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Государству продали бракованное оружие, которое не могло быть использовано на фронте

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Бывший чиновник Министерства обороны Украины и двое экс-руководителя оборонного предприятия подозреваются в поставке непригодных противотанковых ракетных установок на нужды Вооруженных сил. В результате этой сделки государству был причинен ущерб на сумму более 90 миллионов гривен.

Расследованием установлено, что должностные лица допустили закупку оружия, которое не отвечало техническим требованиям и не могло быть использовано по назначению. Несмотря на отсутствие необходимых характеристик, изделия были переданы Министерству обороны. Как выяснили следователи, поставки осуществлялись при формальном контроле качества, что позволило провести операцию без надлежащей проверки.

По делу продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство, в котором осуществляет Офис Генпрокурора. Дело ведут следователи Главного следственного управления СБУ по оперативному сопровождению Департамента военной контрразведки. Подозреваемым инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины: нарушение правил обращения с информацией о государственной тайне, присвоение имущества в особо крупных размерах и служебный подлог.

Ранее сообщалось, НАБУ провело обыски у Резникова, нашли "левый" телефон – СМИ.

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