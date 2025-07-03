Ушла из жизни известная украинская актриса Татьяна Шелига

фото: Facebook.com/sheligatatyana

3 июля на 77-м году жизни ушла из жизни украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига

Об этом сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига в Facebook, передает RegioNews.

Ранее она рассказывала, что ее мама была в критическом состоянии. В 2022 году Татьяна Шелига перенесла две сложные операции на сердце и пояснице.

С апреля этого года состояние ее здоровья значительно ухудшилось, из-за боли в спине она почти все время была прикована к постели. За ней ухаживали дочь и внуки.

"Дату и время прощания сообщу позже", - отметила дочь актрисы.

Справка: Татьяна Шелига родилась в Киеве, получила театральное образование в Москве.

В течение 24 лет была актрисой Севастопольского театра русской драмы, а с 1995 по 2010 год работала в Киевском академическом театре имени Леси Украинки.

В 1997 году была номинирована на престижную театральную премию "Киевская пектораль" за роль Клотильды в спектакле "Фердинандо".

Татьяна Шелига сыграла более десятка ролей в кино и сериалах, среди которых "Когда мы дома", "Центральная больница", "За двумя зайцами", "Пять минут до метро" и другие.