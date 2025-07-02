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У Дніпропетровській області судитимуть зловмисників, які займались незаконною рубкою дерев. Загалом вони зрубали дерев на майже 4 мілйьони гривень

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпропетровській області завершили розслідування масштабної схеми незаконного вирубування цінних порід дерев. Відомо, що в злочинну групу входять 12 осіб. Серед них, зокрема, місцевий депутат та "смотрящий" (фігурант тіньової економіки регіону).

Збитки для довкілля оцінили в майже 4 мільйони гривень. Організаторами були рідні брати. Один із них був так званим "смотрящим" в області, а другий — місцевим депутатом. До участі в незаконних рубках вони залучали місцевих жителів, які мали досвід у лісовій сфері.

Дерева спилювали у віддалених масивах, потім деревину перевозили на орендовані склади, де вона розпилювалася та перероблялася. Потім готову продукцію продавали підприємцям в області, оминаючи податки.

Всі зловмисники отримали підозри. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили зловмисників, які вирубали ліси. Зловмисники завдали збитків на понад 30 мільйонів гривень.