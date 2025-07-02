Иллюстративное фото

В Днепропетровской области будут судить злоумышленников, занимавшихся незаконной рубкой деревьев. В общей сложности они срубили деревьев на почти 4 миллиона гривен

Об этом сообщает "Выдомо", передает RegioNews.

В Днепропетровской области завершили расследование масштабной схемы незаконной вырубки ценных пород деревьев. Известно, что в преступную группу входят 12 человек. В их числе, в частности, местный депутат и "смотрящий" (фигурант теневой экономики региона).

Ущерб для окружающей среды оценили почти в 4 миллиона гривен. Организаторами были родные братья. Один из них был так называемым "смотрящим" в области, а второй — местным депутатом. К участию в незаконных рубках они привлекали местных жителей с опытом в лесной сфере.

Деревья спилили в отдаленных массивах, затем древесину перевозили на арендованные склады, где она распылялась и перерабатывалась. Затем готовую продукцию продавали предпринимателям в области, обходя налоги.

Все злоумышленники получили подозрения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Закарпатье разоблачили вырубивших леса злоумышленников. Злоумышленники нанесли ущерб более чем на 30 миллионов гривен.