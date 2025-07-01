17:14  01 липня
В Україні залишилось рекордно мало школярів
16:25  01 липня
З’явилися нові деталі убивства у Харківському СІЗО
16:47  01 липня
У Львові запустили зв’язок 5G
UA | RU
UA | RU
01 липня 2025, 21:55

Президент Зеленський назвав причину загибелі командира 110-ї окремої механізованої бригади

01 липня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

1 липня загинув полковник Сергій Захаревич. Володимир Зеленський розповів, як це сталось

Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, 1 липня тривав розбір завалів після удару росіян по Гуляйполю. Внаслідок цієї атаки ворога загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич.

"Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше бригадний генерал Сергій Собко підтверджував загибель Сергія Захаревича. У командира 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка залишились дружина та троє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Зеленський військовий
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
Бив стільцем і душив: а Житомирщині чоловік вбив двох жінок
01 липня 2025, 22:55
На Львівщині викрили мільйонний наркобізнес
01 липня 2025, 22:10
На Харківщині волонтер отримав три роки умовно за те, що допомагав чоловікам виїхати за кордон
01 липня 2025, 21:27
У Запоріжжі патрульні допомогли врятувати хижу пташку
01 липня 2025, 20:55
В Івано-Франківську депутатів закликають пройти психіатричну експертизу
01 липня 2025, 20:02
На Київщині дитина залишилась сама в замкненій оселі
01 липня 2025, 19:50
МВФ закликає Україну підвищити тарифи на комунальні послуги
01 липня 2025, 19:44
Загинув командир 110 окремої механізованої бригади
01 липня 2025, 19:42
На Прикарпатті жінки побилися через мову
01 липня 2025, 19:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »