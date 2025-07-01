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1 липня загинув полковник Сергій Захаревич. Володимир Зеленський розповів, як це сталось

Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, 1 липня тривав розбір завалів після удару росіян по Гуляйполю. Внаслідок цієї атаки ворога загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич.

"Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше бригадний генерал Сергій Собко підтверджував загибель Сергія Захаревича. У командира 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка залишились дружина та троє дітей.