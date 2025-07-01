17:14  01 июля
В Украине осталось рекордно мало школьников
16:25  01 июля
Появились новые детали убийства в Харьковском СИЗО
16:47  01 июля
Во Львове запустили связь 5G
UA | RU
UA | RU
01 июля 2025, 21:55

Президент Зеленский назвал причину гибели командира 110-й отдельной механизированной бригады

01 июля 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

1 июля погиб полковник Сергей Захаревич. Владимир Зеленский рассказал, как это произошло

Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, 1 июля шел разбор завалов после удара россиян по Гуляйполю. В результате этой атаки врага погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара – я жду доклад. Всем, кто был ранен, – а это был ракетный удар – всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее бригадный генерал Сергей Собко подтверждал гибель Сергея Захаревича. У командира 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко остались жена и трое детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский военный
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Во Львовской области разоблачили миллионный наркобизнес
01 июля 2025, 22:10
В Харьковской области волонтер получил три года условно за то, что помогал мужчинам выехать за границу
01 июля 2025, 21:27
В Запорожье патрульные помогли спасти хищную птичку
01 июля 2025, 20:55
В Ивано-Франковске депутатов призывают пройти психиатрическую экспертизу
01 июля 2025, 20:02
На Киевщине ребенок остался один в замкнутом доме
01 июля 2025, 19:50
МВФ призывает Украину повысить тарифы на коммунальные услуги
01 июля 2025, 19:44
Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады
01 июля 2025, 19:42
На Прикарпатье женщины подрались из-за языка
01 июля 2025, 19:31
"АрселорМиттал Кривой Рог" рискует остановиться из-за самых высоких в Европе цен на свет
01 июля 2025, 19:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »