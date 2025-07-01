Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, 1 июля шел разбор завалов после удара россиян по Гуляйполю. В результате этой атаки врага погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич.

"Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара – я жду доклад. Всем, кто был ранен, – а это был ракетный удар – всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар", - отметил Зеленский.