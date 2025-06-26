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26 июня 2025, 15:55

Поезд-кухня Укрзализныци приготовил 2 миллиона порций за 475 дней

26 июня 2025, 15:55
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фото: Укрзализныця
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Мобильная кухня Укрзализныци Food Train за 475 дней работы приготовила 2 миллиона порций горячей пищи для жителей пострадавших регионов

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

За 475 дней непрерывной работы гуманитарный проект Food Train, созданный Укрзализныцей при поддержке The Howard G. Buffett Foundation, достиг знакового предела - приготовлено 2 000 000 порций горячей пищи. Мобильная кухня курсирует по стране с 8 марта 2024 года, не считая миссий в 2023-м, и продолжает обеспечивать питанием жителей пострадавших регионов.

Проект работает благодаря шести специально переоборудованным вагонам, среди которых - горячая и холодная кухня, рефрижератор, генераторная установка, резервуар с системой водоснабжения и вагон для персонала. В течение своей работы поезд-кухня останавливался в 18 городах и на станциях, в частности, в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Николаеве, Изюме, Краматорске, Харькове, Киеве и других.

За это время было приготовлено более 1800 тонн готовых блюд - это около 45 вагонов с едой. Для обеспечения работы кухни использовано более 763 тонн продуктов, а генераторы произвели более 196 тысяч кВт·ч электроэнергии. К тому же команда Food Train доставила 16 тысяч подарков для детей в прифронтовых и деоккупированных регионах и испекла 7,5 тысяч пасхальных куличей.

Проект продолжает свою миссию и дальше - с фокусом в поддержку тех, кто больше всего в этом нуждается. Укрзализныця отмечает, что Food Train стал не только мобильной кухней, но и символом помощи, тепла и заботы в самые тяжелые времена.

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Укрзализныця поезд гуманитарная помощь фронт генератор вагоны
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