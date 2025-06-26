Поезд-кухня Укрзализныци приготовил 2 миллиона порций за 475 дней

фото: Укрзализныця

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

За 475 дней непрерывной работы гуманитарный проект Food Train, созданный Укрзализныцей при поддержке The Howard G. Buffett Foundation, достиг знакового предела - приготовлено 2 000 000 порций горячей пищи. Мобильная кухня курсирует по стране с 8 марта 2024 года, не считая миссий в 2023-м, и продолжает обеспечивать питанием жителей пострадавших регионов.

Проект работает благодаря шести специально переоборудованным вагонам, среди которых - горячая и холодная кухня, рефрижератор, генераторная установка, резервуар с системой водоснабжения и вагон для персонала. В течение своей работы поезд-кухня останавливался в 18 городах и на станциях, в частности, в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Николаеве, Изюме, Краматорске, Харькове, Киеве и других.

За это время было приготовлено более 1800 тонн готовых блюд - это около 45 вагонов с едой. Для обеспечения работы кухни использовано более 763 тонн продуктов, а генераторы произвели более 196 тысяч кВт·ч электроэнергии. К тому же команда Food Train доставила 16 тысяч подарков для детей в прифронтовых и деоккупированных регионах и испекла 7,5 тысяч пасхальных куличей.

Проект продолжает свою миссию и дальше - с фокусом в поддержку тех, кто больше всего в этом нуждается. Укрзализныця отмечает, что Food Train стал не только мобильной кухней, но и символом помощи, тепла и заботы в самые тяжелые времена.

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