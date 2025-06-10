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10 червня 2025, 20:35

Мамо, я живий: українські захисники, які повернулись з полону зробили перші дзвінки своїм рідним

10 червня 2025, 20:35
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Фото: ОП
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Журналісти показали кадри з обміну полоненими. Українські військові, які повернулись додому, вперше за тривалий час могли почути голоси рідних

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Журналісти опублікували відео, зроблене під час обміну полоненими. У кадрі можна побачити військового, який телефонував своїй мамі. Він одразу сказав слова: "Я повернувся, я живий".

На відео можна побачити, як військові вперше телефонують своїм рідним. Також захисники говорять, що радіють, що Україна про них не забула і повернула додому.

Нагадаємо, за словами голови української розвідки Кирила Буданова, Київ повернув військових, які мають важкі поранення. За його словами, всі ці захисники мають поранення або навіть хронічні захворювання. Всім буде надана медична допомога.

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