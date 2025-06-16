Синоптик розповіла, де завтра очікуються дощі з грозами
У вівторок, 17 червня дощі з грозами пройдуть у центральних областях, вранці - на півночі, ввечері - на сході, на півдні - лише на Одещині
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, вітер буде північно-західним, часом рвучким.
Завтра вдень очікується +21…+26 градусів, на півдні +25…+30 градусів.
У Києві 17-го червня вранці пройде дощ, ймовірно з грозою, вдень без істотних опадів. Температура повітря становитиме +22…+24 градуси.
"Буде загалом у Києві тепло, лише 20-го та 21-го червня похолоднішає на кілька градусів", - підсумувала вона.
Раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо 2025.
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