Синоптик рассказала, где завтра ожидаются дожди с грозами

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Во вторник, 17 июня, дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром - на севере, вечером - на востоке, на юге - только на Одесщине.

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер будет северо-западным, временами порывистым.

Завтра днем ожидается +21...26 градусов, на юге +25...30 градусов.

В Киеве 17 июня утром пройдет дождь, вероятно с грозой, днем без существенных осадков.

"Будет в Киеве в целом тепло, только 20-го и 21-го июня похолодает на несколько градусов", - подытожила она.

Ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето 2025 года.